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Что будет с курсом доллара и евро: прогноз банкира на начало июля

Украина, Суббота 28 июня 2025 08:15
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Что будет с курсом доллара и евро: прогноз банкира на начало июля Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,4-41,9 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На следующей неделе валютный рынок будет находиться в привычном состоянии. Ожидаются незначительные колебания курса доллара, а курс евро вряд ли значительно упадет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

По его словам, тренд на периодическую смену векторов сохранится. Важным также станет максимальное приближение друг к другу курсов межбанка и наличного рынка - этот тренд наблюдается уже около 2 месяцев.

Что касается стратегии НБУ, то она не претерпит изменений: любые потенциальные перекосы спроса и предложения будут гаситься валютными интервенциями, которые также будут на привычном уровне - до 600-700 млн долларов в неделю, сказал банкир

"То есть можно сказать, что в первую неделю июля ситуация с долларом существенно не изменится: колебания будут происходить в промежутке 41,4-41,9 гривен", - прогнозирует банкир

По его мнению, мировые события вряд ли будут существенно давить на украинский рынок: режим "управляемой гибкости" обеспечивает умеренные курсовые изменения, которые в случае необходимости будут компенсироваться объемами валютных интервенций

Курс евро

Вместе с тем курс евро по-прежнему будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро. "И пока основные вопросы будущих экономических взаимоотношений являются нерешенными (на 9 июля запланировано введение США пошлин на товары из ЕС в размере 50%), то соотношение этих валют останется на уровне 1 евро - 1,12-1,15 доллара", - сказал он.

По его словам, важной станет ситуация на Ближнем Востоке. Война Израиля против Ирана внесла свои коррективы в цены на энергоносители. "Однако, на мой взгляд, такая ситуация не повлечет обвал ни доллара, ни евро. Конечно, курсовая динамика может быть заметной, однако, скорее всего, без чрезмерных сенсаций", - добавил банкир.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (30 июня - 6 июля):

  • "Коридоры" допустимых валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/доллар и 46,5-48,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42 грн/доллар и 46,5-48,5 грн/доллар (на наличном рынке).
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, начало июля станет логичным продолжением июня: курсовые рамки допустимых изменений не расширятся, не сдвинутся, а курс евро будет соответствовать мировой стоимости этой валюты в паре с долларом", - констатировал Лесовой.

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