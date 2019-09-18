Валовий зовнішній борг України виріс на 1,5 млрд доларів

Валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів - з 113,956 млрд доларів до 115,511 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, борг в секторі загального державного управління зріс на 1,470 млрд доларів з 41,144 млрд доларів до 42,614 млрд доларів.

Борг Національного банку скоротився на 169 млн доларів з 7,745 млрд доларів до 7,576 млрд доларів.

Борг банків скоротився на 83 млн доларів з 5,037 млрд доларів до 4,954 млрд доларів.

Борг підприємств скоротився на 32 млн доларів з 50,518 млрд доларів до 50,550 млрд доларів.

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України за 2018 рік скоротився на 741 млн доларів - з 115,451 млрд доларів до 114,710 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінками НБУ, в 2018 році рівень держборгу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.