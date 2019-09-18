Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов

Валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, долг в секторе общего государственного управления вырос на 1,470 млрд долларов с 41,144 млрд долларов до 42,614 млрд долларов.

Долг Национального банка сократился на 169 млн долларов с 7,745 млрд долларов до 7,576 млрд долларов.

Долг банков сократился на 83 млн долларов с 5,037 млрд долларов до 4,954 млрд долларов.

Долг предприятий сократился на 32 млн долларов с 50,518 млрд долларов до 50,550 млрд долларов.

Напомним, валовый внешний долг Украины за 2018 год сократился на 741 млн долларов - с 115,451 млрд долларов до 114,710 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам НБУ, в 2018 году уровень госдолга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.