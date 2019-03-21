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Валовий зовнішній борг України продовжує зростати

Новини » Економіка    21.03.2019 - 13:11
Валовий зовнішній борг України продовжує зростати
Фото: колаж (РБК-Україна)

Борги ростуть за рахунок кредитів МВФ

Валовий зовнішній борг України на кінець IV кварталу 2018 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 515 млн доларів - з 114,192 млрд доларів до 114,707 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, борг в секторі загального державного управління зріс на 1,844 млрд доларів з 38,284 млрд доларів до 40,128 млрд доларів.

Борг Національного банку скоротився на 1,189 млрд доларів з 6,749 млрд доларів до 7,938 млрд доларів.

Борг банків скоротився на 9 млн доларів з 5,806 млрд доларів до 5,797 млрд доларів.

Борг підприємств скоротився на 2,106 млрд доларів з 53 536 млрд доларів до 51,430 млрд доларів.

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2018 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 985 млн доларів - з 113,757 млрд доларів до 114,742 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінками НБУ, в 2018 рівень держборгу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.

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