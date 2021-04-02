Вакцинація і контроль. Кулеба розповів, коли відновляться закордонні поїздки

Зарубіжні поїздки повною мірою відновляться після того, як завершиться вакцинація в Україні і світі, і пандемію візьмуть під контроль. Дипломатія докладає зусиль, щоб українці як можна раніше отримали достатню кількість вакцин.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС працює над тим, щоб у діалозі з ЄС створити нове середовище подорожей максимально доступним для українців.

"Але зараз головний пріоритет - вакцинація. Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, поки не буде завершена вакцинація і поки пандемія не буде взята під контроль", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що вакцини досі залишаються дефіцитним ресурсом, і багато країн забороняють експорт до повної вакцинації свого населення.