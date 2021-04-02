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Вакцинация и контроль. Кулеба рассказал, когда возобновятся зарубежные поездки

Автор: РБК-Украина

Зарубежные поездки в полной мере возобновятся после того, как завершится вакцинация в Украине и мире, и пандемию возьмут под контроль. Дипломатия прилагает усилия, чтобы украинцы как можно раньше получили достаточное число вакцин.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД работает над тем, чтобы в диалоге с ЕС создать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев.

"Но сейчас главный приоритет - вакцинация. Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что вакцины до сих пор остаются дефицитным ресурсом, и многие страны запрещают экспорт до полной вакцинации своего населения.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел отработать вопросы поездок с паспортами вакцинации.

До этого президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости разработать систему паспортов вакцинации, поскольку в июне 2021 года в странах Европейского союза уже заработает система поездок на основании таких документов.

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Новости Украины поездДмитрий Кулебавакцинация
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