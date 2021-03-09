Вакцинація від COVID в Україні: за добу прищепили більше тисячі людей

В Україні за добу від коронавірусу прищепили більше тисячі осіб. З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 19 118 осіб.

Про це йдеться на урядовому сайті вакцинації .

Так, за вчора в країні прищепили 1171 людини. При цьому найбільше за вчора вакцинували в Донецькій області - 294 щеплення.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область - 10 щеплень;

Волинська область - 30 щеплень;

Дніпропетровська область - 40 щеплень;

Донецька область - 294 щеплень;

Закарпатська область - 30 щеплень;

Запорізька область - 10 щеплень;

Івано-Франківська область - 187 щеплень;

Київська область - 120 щеплень;

Луганська область - 110 щеплень;

Львівська область - 30 щеплень;

Полтавська область - 70 щеплень;

Тернопільська область - 60 щеплень;

Харківська область - 40 щеплень;

Херсонська область - 20 щеплень;

Хмельницька область - 20 щеплень;

Чернівецька область - 50 щеплень;

Чернігівська область - 50 щеплень

За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (2474 щеплення), найменше - в Сумській області (350 щеплень).