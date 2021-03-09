Вакцинація від COVID в Україні: за добу прищепили більше тисячі людей
Фото: вакцинація (РБК-Україна)
В Україні за добу від коронавірусу прищепили більше тисячі осіб. З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 19 118 осіб.
Так, за вчора в країні прищепили 1171 людини. При цьому найбільше за вчора вакцинували в Донецькій області - 294 щеплення.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область - 10 щеплень;
- Волинська область - 30 щеплень;
- Дніпропетровська область - 40 щеплень;
- Донецька область - 294 щеплень;
- Закарпатська область - 30 щеплень;
- Запорізька область - 10 щеплень;
- Івано-Франківська область - 187 щеплень;
- Київська область - 120 щеплень;
- Луганська область - 110 щеплень;
- Львівська область - 30 щеплень;
- Полтавська область - 70 щеплень;
- Тернопільська область - 60 щеплень;
- Харківська область - 40 щеплень;
- Херсонська область - 20 щеплень;
- Хмельницька область - 20 щеплень;
- Чернівецька область - 50 щеплень;
- Чернігівська область - 50 щеплень
За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (2474 щеплення), найменше - в Сумській області (350 щеплень).
Нагадаємо, раніше в Національній академії наук заявили, що для перемоги над COVID необхідно прищеплювати 100 тисяч українців в день.
Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні виявили 3261 новий випадок коронавірусу.