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Вакцинация от COVID в Украине: за сутки привили более тысячи человек

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 08:45
Вакцинация от COVID в Украине: за сутки привили более тысячи человек Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки от коронавируса привили более тысячи человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 19 118 человек.

Об этом говорится на правительственном сайте вакцинации.

Так, за вчера в стране привили 1171 человека. При этом больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области - 294 прививки.

Количество прививок, проведенных в регионах:

  • Винницкая область - 10 прививок;
  • Волынская область - 30 прививок;
  • Днепропетровская область - 40 прививок;
  • Донецкая область - 294 прививок;
  • Закарпатская область - 30 прививок;
  • Запорожская область - 10 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 187 прививок;
  • Киевская область - 120 прививок;
  • Луганская область - 110 прививок;
  • Львовская область - 30 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Тернопольская область - 60 прививок;
  • Харьковская область - 40 прививок;
  • Херсонская область - 20 прививок;
  • Хмельницкая область - 20 прививок;
  • Черновицкая область - 50 прививок;
  • Черниговская область - 50 прививок.

За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (2474 прививки), меньше всего - в Сумской области (350 прививок).

Вакцинация от COVID в Украине: за сутки привили более тысячи человек

Напомним, ранее в Национальной академии наук заявили, что для победы над COVID необходимо прививать 100 тысяч украинцев в день.

Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране выявили 3261 новый случай коронавируса.

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