Вакцинация от COVID в Украине: за сутки привили более тысячи человек
Фото: вакцинация (РБК-Украина)
В Украине за сутки от коронавируса привили более тысячи человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 19 118 человек.
Так, за вчера в стране привили 1171 человека. При этом больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области - 294 прививки.
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 30 прививок;
- Днепропетровская область - 40 прививок;
- Донецкая область - 294 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 187 прививок;
- Киевская область - 120 прививок;
- Луганская область - 110 прививок;
- Львовская область - 30 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 60 прививок;
- Харьковская область - 40 прививок;
- Херсонская область - 20 прививок;
- Хмельницкая область - 20 прививок;
- Черновицкая область - 50 прививок;
- Черниговская область - 50 прививок.
За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (2474 прививки), меньше всего - в Сумской области (350 прививок).
Напомним, ранее в Национальной академии наук заявили, что для победы над COVID необходимо прививать 100 тысяч украинцев в день.
Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране выявили 3261 новый случай коронавируса.