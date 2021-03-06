В НАН заявили про необхідність вакцинувати 100 тисяч українців в день
Академік Національної академії наук (НАН) Сергій Комісаренко заявив, що для того, щоб перемогти коронавірус, необхідно прищеплювати 100 тисяч українців в день. До кінця року необхідно вакцинувати 30 мільйонів наших громадян.
За його словами, якщо не вакцинувати 30 млн українців до кінця року - "дуже погано".
"Справа в тому, що набувають все більшого поширення варіанти вірусу, які будуть менш чутливими, а деякі, можливо, взагалі не чутливими до існуючих вакцин. Якщо ми потрапимо в цей проміжок часу, коли вже з'являться ці варіанти коронавірусу, то це буде дуже погано для нашого населення", - заявив Комісаренко.
Академік додав, що вакцинація є єдиним шляхом до колективного імунітету.
"Нам треба провести вакцинацію 30 млн осіб до кінця року, треба переконати людей, що вакцина є єдиним шляхом для вироблення колективного імунітету, що це єдиний шлях побороти інфекцію, зберегти здоров'я і життя. Для цього ми кожен день повинні імунізувати 100 тисяч осіб", - зазначив учений.
Нагадаємо, в Україні минулого тижня розпочалася вакцинація від коронавірусу. Станом на ранок 6 березня в країні прищепили 15 758 осіб.
Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я України хочуть розробити спеціальний алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу.