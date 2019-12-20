Рада прийняла закон для розвитку ринку крові в Україні за основу

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За законопроект проголосували 259 нардепів

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 259 нардепів.

Документом пропонується не вважати розголошенням та недобросовісним комерційним використанням реєстраційної інформації референтного лікарського засобу посилання заявником на неї та використання її у реєстраційних матеріалах, що подаються на реєстрацію іншого лікарського засобу, що містить ту саму діючу речовину, що й референтний/оригінальний лікарський засіб.

Також планується не визнавати порушенням прав, що випливають із патенту на винахід (корисну модель), ввезення в установленому законом порядку товарів, виготовлених із використанням винаходу (корисної моделі), для досліджень та/або використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу.

Передбачається дозволити за окремим рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері охорони здоров’я, ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів іноземних держав з метою медичного забезпечення (медичного застосування) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які направляються для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту чи національного персоналу.

Законом пропонується удосконалити заборону вивезення донорської крові та її компонентів за межі України (за виключенням прийняття Кабміном рішення про надання гуманітарної допомоги за умови повного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я населення України у донорській крові та її компонентах), скасувати застаріле регулювання експорту препаратів крові.

Підкреслимо, передбачається дозволити взяття плазми для фракціонування, за умови її переробки та використання для виробництва препаратів крові на території України, суб’єктам підприємницької діяльності.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію розвитку національної системи крові в Україні.

Як писало РБК-Україна, у 2018 році Кабінет міністрів пропонував ВР внести переробку донорської крові в список видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.