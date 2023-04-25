ВАКС ужесточил меру пресечения мэру Одессы Труханову

"ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения", - отмечают в суде.

В случае внесения залога городской глава Одессы будет обязан:

прибывать по каждому требованию в суд;

не выезжать из Украины без разрешения суда;

сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в решении суда;

сдать не хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Стоит заметить, что Труханова и еще ряд чиновников мэрии Одессы подозревают в завладении средствами городского бюджета в 2016 году. Тогда они могли незаконно получить деньги при помощи покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

При этом суд назначил городскому главе меру пресечения в виде личного обязательства.