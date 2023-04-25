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ВАКС ужесточил меру пресечения мэру Одессы Труханову

Фото: Геннадий Труханов, мэр Одессы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение изменить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему назначили залог и обязали носить электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения", - отмечают в суде.

В случае внесения залога городской глава Одессы будет обязан:

  • прибывать по каждому требованию в суд;
  • не выезжать из Украины без разрешения суда;
  • сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, определенными в решении суда;
  • сдать не хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Стоит заметить, что Труханова и еще ряд чиновников мэрии Одессы подозревают в завладении средствами городского бюджета в 2016 году. Тогда они могли незаконно получить деньги при помощи покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

При этом суд назначил городскому главе меру пресечения в виде личного обязательства.

При этом вчера, 24 апреля, Специальная антикоррупционная прокуратура требовала взять Труханова под стражу.

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ОдессаСудМера пресеченияГеннадий Труханов