ВАКС уменьшил залог для Юлии Тимошенко более чем в 100 раз

Таким образом, суд снизил размер залога для Юлии Тимошенко в 124 раза. Согласно данным общественной организации Transparency International Ukraine, о пересмотре меры пресечения ходатайствовала сама народная депутат.

Во время судебного заседания она заявила, что мера пресечения в виде залога в размере 33 млн грн была для нее "чрезмерной и несоразмерной".

Дело Тимошенко

Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководительницы одной из парламентских фракций, которая, по данным следствия, предлагала народным депутатам взятки за голосование за определенные законопроекты.

Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Кроме того, НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии правоохранителей, Тимошенко договаривается с отдельными депутатами о вознаграждении в обмен на нужное голосование.