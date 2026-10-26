RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

ВАКС уменьшил залог для Юлии Тимошенко более чем в 100 раз

18:25 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Юлия Тимошенко (Getty Images)

Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, уменьшив сумму залога с 33 миллионов до 266 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВАКС.

Таким образом, суд снизил размер залога для Юлии Тимошенко в 124 раза. Согласно данным общественной организации Transparency International Ukraine, о пересмотре меры пресечения ходатайствовала сама народная депутат.

Во время судебного заседания она заявила, что мера пресечения в виде залога в размере 33 млн грн была для нее "чрезмерной и несоразмерной".

Дело Тимошенко

Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководительницы одной из парламентских фракций, которая, по данным следствия, предлагала народным депутатам взятки за голосование за определенные законопроекты.

Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Кроме того, НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии правоохранителей, Тимошенко договаривается с отдельными депутатами о вознаграждении в обмен на нужное голосование.

Отметим, сама Тимошенко отвергает все обвинения и называет дело "политически мотивированным". По ее мнению, уголовное производство связано с возможными выборами в Украине.

РБК-Украина также писало, что 7 мая ВАКС не продлил часть ограничений по Тимошенко по делу НАБУ. В частности, для нардепа отменили запрет на поездки за границу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТимошенкоСудМера пресечения