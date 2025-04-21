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ВАКС оставил под арестом имущество экс-депутата Комарницкого

Понедельник 21 апреля 2025 16:30
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ВАКС оставил под арестом имущество экс-депутата Комарницкого Фото: Денис Комарницкий (скрин youtube.com)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом активы бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, а также его жены и его водителя. Его обвиняют в незаконном завладении землей в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.

Стоит отметить, что в постановлении не указано, об имуществе какого именно подозреваемого идет речь. Однако источники РБК-Украина в судебных органах сообщили, что речь идет об экс-нардепе Комарницком.

Как отмечается, Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы адвоката, а определение судьи ВАКС от 12 февраля 2025 года - без изменений.

Таким образом, имущество Комарницкого, его жены и водителя остается под арестом. Речь идет о:

  • движимом и недвижимом имуществе;
  • корпоративные права в ООО "Центр развития экономики и права" и ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения";
  • деньги в любой валюте наличными и деньги в безналичной форме, в том числе средства и ценности, ценные бумаги, находящиеся на счетах, открытых на имя Комарницкого в АО "Сенс Банк", АО "Государственный сберегательный банк Украины", АО "Коминбанк", АО "Банк инвестиций и сбережений", а также средства в "Сенс Банке", которые принадлежат жене Комарницкого;
  • автомобили: Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon XL, Mercedes-Benz GLE 53 AMG.

Дело Комарницкого

Напомним, бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.

По версии следствия, участники группы подавали заявки на получение прав собственности на земли для обслуживания фиктивных сооружений, а чиновники КГГА и депутаты Киевсовета за взятки способствовали принятию нужных решений.

Кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель председателя КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.

НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого, а впоследствии СМИ сообщили, что бывший депутат Киевского горсовета незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.

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Денис Комарницкий Суд Антикоррупционный суд
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