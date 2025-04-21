ВАКС оставил под арестом имущество экс-депутата Комарницкого
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом активы бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, а также его жены и его водителя. Его обвиняют в незаконном завладении землей в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.
Стоит отметить, что в постановлении не указано, об имуществе какого именно подозреваемого идет речь. Однако источники РБК-Украина в судебных органах сообщили, что речь идет об экс-нардепе Комарницком.
Как отмечается, Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы адвоката, а определение судьи ВАКС от 12 февраля 2025 года - без изменений.
Таким образом, имущество Комарницкого, его жены и водителя остается под арестом. Речь идет о:
- движимом и недвижимом имуществе;
- корпоративные права в ООО "Центр развития экономики и права" и ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения";
- деньги в любой валюте наличными и деньги в безналичной форме, в том числе средства и ценности, ценные бумаги, находящиеся на счетах, открытых на имя Комарницкого в АО "Сенс Банк", АО "Государственный сберегательный банк Украины", АО "Коминбанк", АО "Банк инвестиций и сбережений", а также средства в "Сенс Банке", которые принадлежат жене Комарницкого;
- автомобили: Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon XL, Mercedes-Benz GLE 53 AMG.
Дело Комарницкого
Напомним, бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.
По версии следствия, участники группы подавали заявки на получение прав собственности на земли для обслуживания фиктивных сооружений, а чиновники КГГА и депутаты Киевсовета за взятки способствовали принятию нужных решений.
Кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель председателя КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.
НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого, а впоследствии СМИ сообщили, что бывший депутат Киевского горсовета незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.