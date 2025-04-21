ВАКС залишив під арештом майно ексдепутата Комарницького

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під арештом активи колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, а також його дружини та його водія. Його звинувачують у незаконному заволодінні землею в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду .

Варто зазначити, що в ухвалі не вказано, про майно якого саме підозрюваного йде мова. Однак джерела РБК-Україна в судових органах повідомили, що йдеться про екснардепа Комарницького.

Як зазначається, Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги адвоката, а ухвалу судді ВАКС від 12 лютого 2025 року - без змін.

Таким чином, майно Комарницького, його дружини та водія залишається під арештом. Йдеться про:

рухоме та нерухоме майно;

корпоративні права у ТОВ "Центр розвитку економіки і права" та ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування";

гроші у будь-якій валюті готівкою та гроші у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, цінні папери, що знаходяться на рахунках, відкритих, на ім'я Комарницького в АТ "Сенс Банк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Комінбанк", АТ "Банк інвестицій та заощаджень", а також кошти в "Сенс Банку", які належать дружині Комарницького;