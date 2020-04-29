ВАКС стягнув з Микитася 30 млн застави

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 30 млн гривень застави, внесеної колишнім президентом "Укрбуду" Максимом Микитасем у справі про зловживання нерухомістю Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Наголошується, що раніше суд стягнув 35 млн гривень застави з "короля контрабанди" за порушення зобов'язань під час дії запобіжного заходу.

"Це перші в історії нашої країни випадки стягнення застав такого розміру. Офіс президента щиро вірить, що незабаром громадяни України побачать і перші вироки у справах про топ-корупції. Адже ВАКС був створений саме для подолання корупції серед чиновників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ВАКС відмовився заарештовувати колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася. Суд відмовив прокурору САП у застосуванні до Микитасю запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, ВАКС стягнув з екс-нардепа Микитася 80 млн гривень за порушення умов виходу під заставу. Також до Микитасю було застосовано запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн гривень з покладенням певних обов'язків.

Як відомо, Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.