ВАКС отказал адвокатам Иванющенко в отводе следственного судьи

Фото: ВАКС отказал адвокатам Иванющенко в отводе следственного судьи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Высший антикоррупционный суд отказал защитникам по делу Юрия Иванющенко в ходатайстве об отводе следственного судьи.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала заседаний ВАКС, где 1 октября проходило слушание по ходатайству адвокатов.

Заявление об отводе следственного судьи Андрея Бицюка подали защитники Ангелина Ошедшая, Светлана Сикорина и Лариса Агеева. Сторона обвинения в лице прокуроров САП не явилась на заседание, предоставив ходатайство о рассмотрении дела без них.

По их информации, Бицюк может иметь свое субъективное отношение к аспектам дела во время его рассмотрения, поэтому существует угроза конфликта интересов.

"Адвокатами были приведены обстоятельства, которые были основаниями для отвода относительно профессиональных связей, относительно личностных связей в аспекте представления женой судьи Бицюка, которая в то время рассматривала дела.Так же сотрудничество с секретарем, который сейчас является помощником Бицюка - все эти основания уже давно по судебной практике как ЕСПЧ, как Большой Палаты Верховного суда, в том числе Кассационной палаты Уголовного суда, являются основаниями для отвода судьи от рассмотрения дела для обеспечения беспристрастного и объективного рассмотрения", - заявила одна из защитниц по делу.

Судья Алексей Кравчук выслушал сторону защиты, взял небольшой перерыв, после чего заявил, что суд отказывает адвокатам в отводе судьи. Пока неизвестно, почему именно суд принял такое решение - резолютивная часть и объяснения по отказу появится 6 октября.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-нардепа Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на более 160 млн грн.

