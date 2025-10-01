ВАКС отказал адвокатам Иванющенко в отводе следственного судьи

Заявление об отводе следственного судьи Андрея Бицюка подали защитники Ангелина Ошедшая, Светлана Сикорина и Лариса Агеева. Сторона обвинения в лице прокуроров САП не явилась на заседание, предоставив ходатайство о рассмотрении дела без них.

По их информации, Бицюк может иметь свое субъективное отношение к аспектам дела во время его рассмотрения, поэтому существует угроза конфликта интересов.

"Адвокатами были приведены обстоятельства, которые были основаниями для отвода относительно профессиональных связей, относительно личностных связей в аспекте представления женой судьи Бицюка, которая в то время рассматривала дела.Так же сотрудничество с секретарем, который сейчас является помощником Бицюка - все эти основания уже давно по судебной практике как ЕСПЧ, как Большой Палаты Верховного суда, в том числе Кассационной палаты Уголовного суда, являются основаниями для отвода судьи от рассмотрения дела для обеспечения беспристрастного и объективного рассмотрения", - заявила одна из защитниц по делу.

Судья Алексей Кравчук выслушал сторону защиты, взял небольшой перерыв, после чего заявил, что суд отказывает адвокатам в отводе судьи. Пока неизвестно, почему именно суд принял такое решение - резолютивная часть и объяснения по отказу появится 6 октября.