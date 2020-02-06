ВАКС збільшив розмір застави фігуранту справи Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про збільшення розміру застави фігуранту справи колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Нацгвардії В'ячеславу Мармишу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

За даними САП, суд вирішив частково задовольнити скаргу прокурора та детективів та збільшив розмір застави колишньому заступнику директора "Укрбуду" Мармишу.

"Суд апеляційної інстанції, частково задовольнивши вимоги прокурора та детектива, визначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн гривень застави", - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що раніше розмір застави становив 6 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС у рамках справи Микитася обрав запобіжний захід екс-заступнику директор державної корпорації "Укрбуд" Мармишу. Мармиша взяли під варту до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення застави у розмірі 6 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику президента державної корпорації. Нового фігуранта справи звинувачують у пособництві в заволодінні майном Нацгвардії.

Як відомо, екс-нардепа Микитася підозрюють у змові з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. У жовтні ВАКС обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Вже в кінці жовтня Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень.