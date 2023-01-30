Арестованы активы российского олигарха под санкциями в размере 1 млрд гривен

Как сообщает Офис, эти средства находились на депозитном счете Гостаможслужбы Украины. Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано другое имущество этого субъекта хозяйствования - 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. На сегодняшний день общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд гривен.



"По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС. Основанием для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Офис генпрокурора напоминает, что этот российский холдинг является одним из самых крупных в мире производителей алюминия. Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.



"Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, диверсии, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны продолжается и осуществляется по ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст.113, ч. 1 ст. 437 УК Украины", - констатирует ОГП.