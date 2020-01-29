ВАКС повідомив про заочний арешт Клюєва

На початку січня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Про це РБК-Україна повідомили у ВАКС.

Повідомляється, що за підозрою в розтраті майна в особливо великих розмірах заочно був заарештований саме Андрій Клюєв, який був першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова. Зазначимо, Клюєва оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії будуть судити сина Азарова за відмивання хабаря від Клюєва. Обвинувачення наполягає, що колишній прем'єр Микола Азаров вимагав хабар у розмірі майже 18 млн доларів, які були згодом були відмиті через фіктивну італійську компанію купівлею двох розкішних вілл на Сардинії і в районі Гольфо-ді-Маринелла в 2012 і 2013 роках.

Передбачається, що ці гроші були хабарем Андрія Клюєва за його призначення в уряд Азарова.

Раніше також повідомлялося про скасування санкцій проти Януковича та його оточення. Зокрема, обмеження були зняті з Андрія Клюєва, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора і Артема Пшонки.