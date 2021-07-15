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ВАКС дозволив примусово взяти відбитки пальців у брата глави ОАСК Вовка

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Четвер 15 липня 2021 14:43
ВАКС дозволив примусово взяти відбитки пальців у брата глави ОАСК Вовка Фото: у Юрія Зонтова дозволили примусово взяти відбитки пальців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро щодо відбору відбитків пальців в адвоката Юрія Зонтова (брата глави ОАСК Павла Вовка). Відбір біологічних зразків дозволили провести примусово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

Рішення було прийняте 8 липня. Строк дії ухвали суду - один місяць з дня її постановлення.

"Клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Нєдова Р.С. про надання дозволу на примусове відібрання біологічних зразків... задовольнити", - йдеться в тексті ухвали.

Дозвіл на відбір відбитків пальців надано детективам НАБУ Роману Нєдову, Руслану Боднарчуку, Юрію Харкевичу, Віталію Пісному, Владиславу Панову, Андрію Довженко, Олексію Соснову. Процедура має відбуватися із залученням судових експертів або спеціалістів.

Як відомо, у травні підозрюваний відмовився надати зразки відбитків пальців. Експертизу довелось призначати повторно.

Нагадаємо, раніше слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний Юрій Зонтов.

Зонтова разом з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді.

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