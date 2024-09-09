ВАКС продлил обязательства Князеву еще на два месяца
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву срок действия возложенных на него процессуальных обязательств. Среди обязанностей, например, ограничения на общение со свидетелями и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание ВАКС.
Обязательства были продлены до 9 ноября.
Среди ограничений:
- ограничение на общение со свидетелями;
- запрет на выезд за границу и прибытие по первому вызову следователя.
В частности защитникам был предоставлен расширенный доступ к Единому реестру досудебных расследований.
Дело Князева
Князев был назначен председателем Верховного суда еще в 2021 году. После двух лет работы на этой должности его обвинили в получении взятки.
По информации правоохранителей, он мог требовать неправомерную выгоду в размере 2,7 миллиона долларов, став самым высоким украинским чиновником, задержанным за коррупционные действия.
Сначала суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога, который составлял около 107 миллионов гривен. Впоследствии размер залога значительно снизили до 18,168 миллиона гривен, что позволило уже бывшему председателю Верховного суда выйти из-под ареста.
28 августа ВАКС начал рассматривать дело.
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