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ВАКС продлил обязательства Князеву еще на два месяца

Понедельник 09 сентября 2024 14:09
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ВАКС продлил обязательства Князеву еще на два месяца Фото: Всеволод Князев (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву срок действия возложенных на него процессуальных обязательств. Среди обязанностей, например, ограничения на общение со свидетелями и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание ВАКС.

Обязательства были продлены до 9 ноября.

Среди ограничений:

  1. ограничение на общение со свидетелями;
  2. запрет на выезд за границу и прибытие по первому вызову следователя.

В частности защитникам был предоставлен расширенный доступ к Единому реестру досудебных расследований.

Дело Князева

Князев был назначен председателем Верховного суда еще в 2021 году. После двух лет работы на этой должности его обвинили в получении взятки.

По информации правоохранителей, он мог требовать неправомерную выгоду в размере 2,7 миллиона долларов, став самым высоким украинским чиновником, задержанным за коррупционные действия.

Сначала суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога, который составлял около 107 миллионов гривен. Впоследствии размер залога значительно снизили до 18,168 миллиона гривен, что позволило уже бывшему председателю Верховного суда выйти из-под ареста.

28 августа ВАКС начал рассматривать дело.

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