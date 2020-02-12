ВАКС продовжив Микитасю термін дії покладених на нього обов'язків

У середу, 12 лютого, суд продовжив термії дії обов'язків, покладених на колишнього народного депутата Максима Микитася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Вищого антикорупційного суду в Facebook.

Так, згідно з рішення слідчого судді, термін дії обов'язків, покладених на Микитася, було продовжено на 2 місяці. Впродовж цього терміну екс-нардеп без дозволу слідчого не зможе покидати житло, спілкуватися з іншими фігурантами справи та буде зобов'язаний носити електронний браслет.

Також екс-президент державної корпорації "Укрбуд" не матиме права виїжджати за кордон та повинен здати всі документи, що дають право на виїзд за межі країни.

Нагадаємо, раніше ВАКС призначив екс-нардепу Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5,5 млн гривень. Однак, за нього внесли заставу в розмірі 80 млн гривень, і екс-нардепа відпустили.

Крім того, РБК-Україна писало, що Микитась отримав від прокурорів Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури офіційний дозвіл вилетіти до Британії. З Микитася також зняли електронний браслет.

Пізніше адвокат екс-нардепа Олександр Лисак повідомив, що правоохоронці знову наділи електронний браслет на колишнього депутата Микитася, попри попередній дозвіл на виїзд за межі країни. Адвокату невідомі причини такого рішення правоохоронців.