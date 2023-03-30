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ВАКС назначил штраф и запретил занимать отдельные должности нардепке Констанкевич

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Киев, Четверг 30 марта 2023 15:58
ВАКС назначил штраф и запретил занимать отдельные должности нардепке Констанкевич Фото: Ирина Констанкевич, нардеп (facebook.com/IrynaKonstankevych)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд вынес приговор народной депутатке Ирине Констанкевич. В частности, ей запретили занимать отдельные должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine.

Суд над депутаткой произошел, поскольку она не задекларировала информацию об аренде квартиры в центре Киева стоимостью 2,5 миллиона гривен.

"Суд назначил народной депутате от группы "За майбутнє" Ирине Констанкевич наказание в виде штрафа в 44200 грн и лишил права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления в течение 1 года", - сказано в сообщении.

При этом прокурор просил назначить штраф в 59 500 гривен и взыскать расходы на привлечение эксперта и проведение экспертизы в размере 12500 тысяч гривен.

Дело нардепки рассматривали на протяжении трех месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что суд во Франции отказался передавать Украине экс-нардепа Константина Жеваго.

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