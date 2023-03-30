ВАКС назначил штраф и запретил занимать отдельные должности нардепке Констанкевич

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine .

Суд над депутаткой произошел, поскольку она не задекларировала информацию об аренде квартиры в центре Киева стоимостью 2,5 миллиона гривен.

"Суд назначил народной депутате от группы "За майбутнє" Ирине Констанкевич наказание в виде штрафа в 44200 грн и лишил права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления в течение 1 года", - сказано в сообщении.

При этом прокурор просил назначить штраф в 59 500 гривен и взыскать расходы на привлечение эксперта и проведение экспертизы в размере 12500 тысяч гривен.

Дело нардепки рассматривали на протяжении трех месяцев.