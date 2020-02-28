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ВАКС усунув голову Чернівецької облради з посади

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 19:17
ВАКС усунув голову Чернівецької облради з посади
Фото: Іван Мунтян (facebook.com/Ivan M Muntyan)

Івана Мунтяна відсторонили від посади до 4 квітня 2020 року

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні не правомірною вигоди, з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Як повідомляється, Мунтяна відсторонили до завершення досудового розслідування, а саме до 4 квітня 2020 року.

Також Апеляція ВАКС підтримала рішення суду першої інстанції, згідно з яким до Мунтяна застосували запобіжний захід у вигляді застави у 10 млн гривень.

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, в липні 2019 року Мунтян попросив одного з підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Пізніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень з покладанням обов'язків. У вівторок, 18 лютого, зазначена сума застави була внесена на рахунок ВАКС. Відомо, що Мунтян вніс заставу за себе сам.

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