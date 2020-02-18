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Голова Чернівецької облради вніс за себе заставу

Новини » Політика     18.02.2020 - 21:31
Голова Чернівецької облради вніс за себе заставу
Фото: Іван Мунтян (facebook com Ivan M Muntyan)

17 лютого Мунтян подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян вніс за себе заставу в розмірі 10 мільйонів гривень, яку Вищий антикорупційний суд призначив йому в якості запобіжного заходу. Про це заявив прес-секретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис в коментарі "Суспільному"

За її словами, Мунтян вніс за себе заставу у вівторок, 18 лютого.

Крім того, 17 лютого Мунтян подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід. Її розглянуть 20 лютого.

Нагадаємо, 13 лютого ВАКС відпустив під заставу в розмірі 10 млн гривень голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Суд частково задовольнив клопотання САП і НАБУ, які просили заарештувати Мунтяна з заставою 15 млн грн.

Зазначимо, Мунтяна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, в липні 2019 року Мунтян попросив одного з підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

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