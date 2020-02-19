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ВАКС відмовився відсторонити голову Чернівецької облради з посади

Новини » Політика     19.02.2020 - 00:06
ВАКС відмовився відсторонити голову Чернівецької облради з посади
Фото: Іван Мунтян (facebook.com/Ivan M Muntyan)

Клопотання детектива НАБУ про відсторонення Мунтяна відхилено

Вищий антикорупційний суд України не задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро щодо відсторонення від посади голови Чернівецької облради Івана Мунтяна. Про це передає прес-служба ВАКС.

На сьогоднішньому засіданні, 18 лютого, слідчий суддя ВАКС не задовольнив клопотання детектива НАБУ. Зазначається, що повний текст ухвали буде оголошений 21 лютого о 16:00.

У прес-службі ВАКС додали, що голова Чернівецької облради підозрюється у хабарництві (ч.4 ст.368 КК України). За версією слідства, підозрюваний зажадав від одного із підприємців області 400 тисяч доларів за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

"У подальшому, правоохоронні органи задокументували факт отримання ним частини обумовлених коштів у розмірі 180 тисяч доларів", - зазначили у ВАКС.

Нагадаємо, ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень із покладенням обов’язків. У вівторок, 18 лютого, вказана сума застави була внесена на рахунок ВАКС. Відомо, що Мунтян вніс заставу за себе сам.

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