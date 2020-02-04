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Голові Чернівецької облради повідомили про підозру

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 17:23
Голові Чернівецької облради повідомили про підозру
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Голова Чернівецької облради попросив у підприємця надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів

У вівторок, 4 лютого, прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було вручено повідомлення про підозру голови Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Слідством встановлено, що в липні 2019 року Мунтян попросив одного з підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Надалі, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронними органами задокументовано факт отримання посадовою частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів.

На сьогодні за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення зазначеному посадовій про підозру у проханні надати та в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, а саме надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, в серпні 2019 року співробітники СБУ проводили обшуки на державних вугільних шахтах, керівництво яких звинувачується в розкраданні 500 млн гривень. Повідомляється, що посадовими особами "Лисичанськвугілля", "Мирноградвугилля", "Шахта ім. М. С. Сургая", "Первомайськвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське № 1" в період з 2016 по 2019 року був організований механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель.

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