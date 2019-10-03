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ВАКС відмовився зняти підозри з Насалика

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ВАКС сьогодні відмовив в задоволенні апеляційної скарги, поданої адвокатами Насалика

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився зняти підозри з екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що апеляційна палата ВАКС сьогодні відмовила в задоволенні апеляційної скарги, поданої адвокатами Насалика про скасування підозри в кримінальному провадженні про внесення недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки .

"Колегія суддів Апеляційної палати залишила в силі рішення суду першої інстанції, який погодився з доводами прокурора САП та відмовив у задоволенні скарги адвокатів ексміністра, не виявивши жодних доказів щодо порушення порядку повідомлення про підозру колишньому високопосадовцю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили Насалику про підозру щодо внесення недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.

Як повідомляло РБК-Україна, що Голосіївський районний суд направив до ВАКС справу "діамантових прокурорів". Процес розгляду справи зупинився на стадії допиту свідків, явку яких не вдавалося забезпечити.

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