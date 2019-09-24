ВАКС відмовився розглядати справу Єфремова про "закони 16 січня"

Фото: Олександр Єфремов (УНІАН)

Справа Єфремова не відноситься до підсудності Антикорупційного суду

Вищий антикорупційний суд України відмовився розглядати справу колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова про "закони 16 січня". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що ВАКС не буде розглядати справу Єфремова, так як 22 вересня вступили в силу зміни до КПК, які розмежовують підсудність між місцевими судами і ВАКС. Сьогодні антикорупційний суд почав розгляд справи, в якій Єфремова, а також екс-нардепа від Комуністичної партії Сергія Гордієнка і ще одного колишнього регіонала Олександра Стояна звинувачували у зловживанні владою та службовому підробленні при голосуванні за "закони 16 січня".

Відзначимо, 16 січня 2014 Рада проголосувала за "диктаторські законопроекти", які були спрямовані на перешкоджання проведенню акцій Майдану.

Нагадаємо, у вересні Старобільський районний суд Луганської області скасував домашній арешт Єфремова, який раніше перебував під вартою з іншої справи. Він звинувачується в державній зраді і організації захоплення Луганської ОДА.

Єфремова випустили з-під варти в липні після того, як суд змінив запобіжний захід на домашній арешт.