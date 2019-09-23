Одну зі справ Єфремова передали антикорупційному суду

Фото: Олександр Єфремов (РБК-Україна)

ВАКС вже завтра почне розглядати справу Єфремова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України розгляне одну зі справ колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це йдеться в повідомленні ВАКС у Facebook.

Повідомляється, що вже завтра о 10:00 в приміщенні ВАКС відбудеться відкрите підготовче засідання по справі, в якому проходить обвинуваченим Єфремов, а співучасниками - екс-нардеп від Комуністичної партії України Сергій Гордієнко та екс-нардеп від Партії регіонів Олександр Стоян.

Єфремова, зокрема, звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, співучасті у злочині та підробці офіційних документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Старобільський районний суд Луганської області скасував домашній арешт Єфремова, який звинувачується в державній зраді і організації захоплення Луганської ОДА. На сьогодні він перебуває на волі під особистим зобов'язанням. Його також підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Раніше також стало відомо, президент України Володимир Зеленський призначив адвоката Єфремова заступником голови Офісу президента.