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Одну зі справ Єфремова передали антикорупційному суду

Новини » Політика    23.09.2019 - 13:10
Одну зі справ Єфремова передали антикорупційному суду
Фото: Олександр Єфремов (РБК-Україна)

ВАКС вже завтра почне розглядати справу Єфремова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України розгляне одну зі справ колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це йдеться в повідомленні ВАКС у Facebook.

Повідомляється, що вже завтра о 10:00 в приміщенні ВАКС відбудеться відкрите підготовче засідання по справі, в якому проходить обвинуваченим Єфремов, а співучасниками - екс-нардеп від Комуністичної партії України Сергій Гордієнко та екс-нардеп від Партії регіонів Олександр Стоян.

Єфремова, зокрема, звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, співучасті у злочині та підробці офіційних документів.

Одну зі справ Єфремова передали антикорупційному суду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Старобільський районний суд Луганської області скасував домашній арешт Єфремова, який звинувачується в державній зраді і організації захоплення Луганської ОДА. На сьогодні він перебуває на волі під особистим зобов'язанням. Його також підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Раніше також стало відомо, президент України Володимир Зеленський призначив адвоката Єфремова заступником голови Офісу президента.

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Новини України Олександр Єфремовантікоррупційний суд
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