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Вища рада правосуддя пояснила відмову у відстороненні Вовка

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 16:44
Вища рада правосуддя пояснила відмову у відстороненні Вовка
Фото: Павло Вовк (oask gov ua)
Автор: РБК-Україна

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відсторонити Павла Вовка від обов'язків голови Окружного адміністративного суду Києва, оскільки він так і не отримав статус підозрюваного. Клопотання повернули генпрокурору Ірині Венедиктовій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ВРП.

Повідомляється, що сьогодні ВРП розглядала клопотання Венедиктової про відсторонення Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Однак документ повернули без розгляду.

Вища рада правосуддя прийшла до висновку, що долучені матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення Вовку повідомлення про підозру і, відповідно, він не отримав статус підозрюваного.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило Вовку про підозру ще 17 липня, сам суддя в цей час перебував у відпустці і фізично не отримував її.

Крім того, сьогодні НАБУ опублікувало докази можливих зв'язків судді Вовка з членами Вищої ради правосуддя. У рамках кримінальної справи йому інкримінують спробу захоплення влади і зловживанням впливом.

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