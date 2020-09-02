Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити п'ятьох суддів ОАСК

Фото: ОАСК (facebook.com/OACK.640)

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити п'ятьох суддів Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК). Йдеться про Володимира Келеберду Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

Про це повідомляє прес-служба ВСП.

ВРП повернула без розгляду клопотання генпрокурора Ірини Венедиктової про тимчасове відсторонення суддів ОАСК Келеберди, Погрібніченка і Огурцова від правосуддя через порушення порядку повідомлення їх про підозру.

Щодо суддів Аблова і Качура, ВПП дійшла висновку, що "докази на підтвердження здійснення суддями інкримінованих злочинів були отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншої кримінального провадження".

Нагадаємо, раніше ВРП відмовилася відсторонити суддю ОАСК Павла Вовка від обов'язків, оскільки він так і не отримав статус підозрюваного.

Вовку повідомили про підозру ще в середині липня, проте сам він заперечує, що отримував підозру, оскільки був у відпустці.

Керівнику Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.