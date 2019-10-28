ВАКС відмовився притягти Гладковського до відповідальності за новим позовом НАБУ

Вищий антикорупційний суд України відмовився притягти колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неявку на допит. Про це повідомляє "5 канал".

Повідомляється, що суд вирішив відмовити Національному антикорупційному бюро України, яке просило призначити Гладковському грошове стягнення за неявку на допит. Зазначимо, НАБУ вимагав притягнути його до адміністративної відповідальності за те, що він проігнорував виклик на допит 19 липня.

Нагадаємо, минулого тижня за Гладковського внесли заставу і він вийшов на свободу після того, як був заарештований за кількома підозрами. Зокрема, його підозрюють в тому, що на посаді в РНБО він лобіював оборонний контракт для компанії "Богдан Моторс". Також, за даними слідства, він не задекларував доходи дружини. Мова йде про суму близько 150 тис. доларів, які вона отримала від здачі в оренду елітної нерухомості.

Гладковський був затриманий 17 жовтня після того, як в аеропорту "Бориспіль" йому відмовили у вильоті. Зазначимо, у лютому 2019 року журналісти опублікували розслідування про масштабні розкрадання в оборонній сфері, в яких фігурували сам Гладковський, а також його син.