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САП і адвокати подали скарги у справі Гладковського

Новини » Політика    25.10.2019 - 11:31
САП і адвокати подали скарги у справі Гладковського
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

САП просить підняти суму застави для Гладковського до 100 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і адвокати подали скарги на рішення суду, який відпустив колишнього чиновника РНБО Олега Гладковського під заставу в понад 10 млн гривень. Про це повідомив прокурор САП Юрій Олефір, передає hromadske.

За його словами, САП подала скаргу з проханням встановити Гладковському заставу в сумі 100 млн гривень, з урахуванням ряду факторів, у тому числі його фінансових можливостей. У той же час захист просить повністю скасувати постанову про взяття Гладковського під варту з можливістю застави.

Нагадаємо, на початку тижня за Гладковського внесли заставу і він вийшов на свободу. Його підозрюють у тому, що на посаді в РНБО він лобіював оборонний контракт для компанії "Богдан Моторс". Крім того, за даними слідства, він не задекларував доходи дружини, що вона отримала від здачі в оренду елітної нерухомості. Йдеться про суму понад 150 тис. доларів.

Гладковського затримали 17 жовтня після того, як в аеропорту "Бориспіль" йому відмовили у вильоті. Співробітники НАБУ затримали колишнього чиновника в ресторані. Зазначимо, у лютому 2019 року журналісти опублікували розслідування про масштабні розкрадання в оборонній сфері, в яких фігурували сам Гладковський, а також його син.

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