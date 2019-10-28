ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВАКС відмовився притягти Гладковського до відповідальності за новим позовом НАБУ

Новини » Політика    28.10.2019 - 12:16
ВАКС відмовився притягти Гладковського до відповідальності за новим позовом НАБУ
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Суд відмовив НАБУ в грошовму стягненні за неявку на допит

Вищий антикорупційний суд України відмовився притягти колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неявку на допит. Про це повідомляє "5 канал".

Повідомляється, що суд вирішив відмовити Національному антикорупційному бюро України, яке просило призначити Гладковському грошове стягнення за неявку на допит. Зазначимо, НАБУ вимагав притягнути його до адміністративної відповідальності за те, що він проігнорував виклик на допит 19 липня.

Нагадаємо, минулого тижня за Гладковського внесли заставу і він вийшов на свободу після того, як був заарештований за кількома підозрами. Зокрема, його підозрюють в тому, що на посаді в РНБО він лобіював оборонний контракт для компанії "Богдан Моторс". Також, за даними слідства, він не задекларував доходи дружини. Мова йде про суму близько 150 тис. доларів, які вона отримала від здачі в оренду елітної нерухомості.

Гладковський був затриманий 17 жовтня після того, як в аеропорту "Бориспіль" йому відмовили у вильоті. Зазначимо, у лютому 2019 року журналісти опублікували розслідування про масштабні розкрадання в оборонній сфері, в яких фігурували сам Гладковський, а також його син.

Зеленський зустрінеться з керівництвом НАБУ
Новини України НАБУантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся