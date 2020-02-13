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Голову Чернівецької облради відпустили під заставу

Новини » Політика     13.02.2020 - 15:29
Голову Чернівецької облради відпустили під заставу
Фото: Іван Мунтян (facebook com Ivan M Muntyan)

ВАКС відпустив Мунтяна під заставу 10 млн гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив під заставу голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

ВАКС відпустив Мунтяна під заставу 10 млн гривень.

Суд частково задовольнив клопотання САП і НАБУ, які просили заарештувати Мунтяна з заставою 15 млн грн. Він обрав йому запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави, які він зобов'язаний внести протягом 5 днів.

Суд також зобов'язав голову облради здати закордонного паспорта, носити електронний браслет контролю і не спілкуватися з фігурантами кримінального провадження після внесення застави.

Нагадаємо, Мунтяна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, в липні 2019 року Мунтян попросив одного з підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Раніше Служба безпеки України викрила шахрайську схему Київської міської державної адміністрації, в рамках якої чиновники привласнили понад 4 млн гривень державних коштів.

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