В ВАКС оголосили обвинувальний акт екс-прокурору Сусу

Фото: Дмитро Сус (Уніан)

Обвинувальний акт на суді по справі екс-слідчого ГПУ Суса зачитав прокурор САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Вищому антикорупційному суді оголосив обвинувальний акт колишньому заступнику начальника департаменту - начальнику управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитру Сусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Крім того, на засіданні виступили зі вступними промовами прокурор і адвокат.

Зазначимо, Сус звинувачується в декількох епізодах привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму понад 1,2 млн грн шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні недостовірних відомостей (ч. ч. 3,4,5 ст. 191 і ст.366-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати посади строком на три роки з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував наказ колишнього генерального прокурора Юрія Луценка про винесення догани Сусу.

Раніше повідомлялося, що САП передала в Подільський районний суд Києва обвинувальний акт щодо Суса. Його звинувачували у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння та розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені повторно.