ВАКС избрал меру пресечения главе Sense Bank Ступаку

Во время заседания прокуроры заявили, что с начала полномасштабного вторжения Ступак, по меньшей мере, 30 раз выезжал за пределы Украины во время действия военного положения. По мнению стороны обвинения, это может свидетельствовать о риске его возможного укрывательства от следствия.

Прокуроры также обратили внимание на то, что Ступак, по их словам, не имеет устойчивых социальных связей в Украине, в том числе детей. Это обстоятельство они назвали одним из факторов, которые могут влиять на риск его побега.

Адвокаты Ступака не согласились с подобными аргументами. Они заявили, что все поездки их клиента за границу были связаны с рабочими вопросами.

Отдельно прокуратура подняла вопрос относительно встреч Ступака, которые якобы назначались "вне Киева". Защита объяснила это тем, что банкир проходил лечение и назначал встречи в больнице.

Во время заседания также выступил военнослужащий, заявивший, что знает Ступака около 15 лет и готов взять его на поруки.

Прокурор выступил против такого варианта, отметив, что предоставленных данных о военнослужащем, который предложил стать поручителем, недостаточно.

Какую меру пресечения выбрали

ВАКС не взял Ступака под стражу и определил залог в размере 15 млн гривен.

Также суд возложил на него целый ряд процессуальных обязанностей. В частности, Ступак не должен выезжать за пределы Киева, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Кроме того, ему запретили общаться с другими фигурантами дела "Форест Гамп".

НБУ требует заменить Ступака с должности главы банка

Параллельно с рассмотрением дела в ВАКС решается вопрос о дальнейшем пребывании Алексея Ступака в должности главы Sense Bank.

1 сентября Комитет по надзору и регулированию деятельности банков НБУ признал Ступака не отвечающим квалификационным требованиям по профессиональной пригодности. Регулятор направил Кабинету Министров как владельцу банка требование принять меры по прекращению его полномочий.

Об этом 2 сентября во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, соответствующее решение комитет принял единогласно на очном заседании, на котором присутствовал Ступак. Основанием для административного производства стали, в частности, обнаруженные Нацбанком признаки непрозрачной параллельной структуры управления банком, действовавшей до 2022 года.

Пышный объяснил, что формально увольнение председателя правления государственного банка относится к полномочиям наблюдательного совета. Однако у Sense Bank пока нет кворума в наблюдательном совете.

В то же время на период военного положения закон разрешает собственнику государственного банка - правительству - принимать решения, обычно относящиеся к компетенции наблюдательного совета. Именно поэтому требование о смене Ступака НБУ направил Кабмину.