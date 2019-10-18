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ВАКС об'єднає справу Мартиненка з іншим епізодом по "Енергоатому"

Новини » Політика    18.10.2019 - 11:59
ВАКС об'єднає справу Мартиненка з іншим епізодом по "Енергоатому"
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

ВАКС має намір розглядати справи по "Енергоатому" і СхідГЗК одним провадженням

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) об'єднає справу екс-нардепа Миколи Мартиненка, який фігурує у розкраданнях на "Енергоатомі" і СхідГЗК, з іншим кримінальним провадженням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ВАКС у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні колегія ВАКС передала іншій колегії кримінальне провадження за звинуваченням Мартиненка та інших причетних до справи про розкрадання коштів "Енергоатому" і СхідГЗК для об'єднання з іншою кримінальною справою.

Зазначимо, у суді перебуває ще одна справа за звинуваченням у пособництві стосовно двох осіб, які також проходять у справі про розкрадання на "Енергоатомі" і СхідГЗК.

ВАКС об'єднає справу Мартиненка з іншим епізодом по &quot;Енергоатому&quot;

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувальний акт по справі Мартиненка ще навесні 2019 року.

У квітні 2017 року колишньому нардепу вручили підозру у розтраті коштів СхідГЗК, після чого його затримали детективи НАБУ. У грудні йому оголосили остаточну підозру у відмиванні грошей та одержанні хабара, проте вже в січні 2018 року Солом'янський райсуд Києва відмовився продовжувати покладені на нього зобов'язання і обмеження.

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Новини України Микола МартиненкоЭнергоатомантікоррупційний суд
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