ВАКС об'єднав справу Мартиненко з іншим епізодом з "Енергоатому"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) об'єднав справу колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, який фігурує у розкраданнях на "Енергоатомі" і східному гзк, з іншим кримінальним провадженням. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook.

Відповідне рішення ВАКС прийняв у четвер, 24 жовтня.

"Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про об'єднання двох справ про заволодінні коштів ДП НАЕК "Енергоатом" в особливо великих розмірах, а саме справи колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка і справи про обвинувачення двох спільників у заволодінні коштів державного підприємства", - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання у справі призначено на 15:00 15 листопада.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Мартиненко вручили підозру у розтраті коштів Східгзк, після чого його затримали детективи НАБУ. У грудні йому оголосили остаточне підозра у відмиванні грошей та одержанні хабара, проте вже в січні 2018 року Солом'янський райсуд Києва відмовився продовжувати покладені на нього зобов'язання і обмеження. Обвинувальний акт САП направила навесні 2019 року. Мартиненко підозрюють у розкраданні понад 6,4 млн євро.