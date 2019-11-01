ВАКС назвав дату розгляду справи Труханова по суті

У п'ятницю, 1 листопада, у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання у справі одеського міського голови Геннадія Труханова, на якому призначили дату розгляду справи по суті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Повідомляється, що за результатами засідання колегія суддів ВАКС вирішила призначити справу до розгляду по суті на 6 листопада.

РБК-Україна писало, що в березні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Труханову ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

Слідство встановило, що в 2015-16 році Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, долю в ряді суб'єктів, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс у декларацію майна на загальну суму 32,5 млн грн, в декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханова є діти.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро в рамках скачування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова. В бюро нагадали, що Одеський міський голова звинувачувався у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету.