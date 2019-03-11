САП оголосила про підозру Труханову

Фото: Генадій Труханов (facebook.com/gennadiytruhanov)

Підозру Труханову вручив Назар Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила про підозру меру Одеси Генадію Труханову, якого звинувачують у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє прес-служба САП.

Повідомляється, що підозру Труханову вручив Назар Холодницький.

"Геннадій Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", за 2015 - 2016 роки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. У бюро нагадали, що Одеський міський голова обвинувачується у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету. Справа стосовно нього слухається у Малиновському районному суді Одеси.

РБК-Україна писало, що в вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівля, яке раніше належало ДП "Завод" Краян ", за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії гроші "продавець" намагався перерахувати фіктивної компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.

У справі фігурують 8 осіб, зокрема, чинний мер Одеси Геннадій Труханов, якому зараз за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Також НАБУ опублікувало інфографіку обраних запобіжних заходів фігурантам так званої справи заводу "Краян".