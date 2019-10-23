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ВАКС назвав дату розгляду справи Труханова

Новини » Політика    23.10.2019 - 13:50
ВАКС назвав дату розгляду справи Труханова
Фото: Генадій Труханов (facebook.com/gennadiytruhanov)

На сьогодні призначено підготовче судове засідання

Судовий розгляд по справі міського голови Одеси Генадія Труханова відбудеться 1 листопада 2019 року о 14:00. Про це повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду.

Крім того, від сьогодні, 23 жовтня, призначено підготовче судове засідання.

Нагадаємо, 10 жовтня Приморський районний суд Одеси виніс ухвалу і передав справу за обвинуваченням Геннадія Труханова у Вищий антикорупційний суд.

РБК-Україна писало, що САП оголосила підозру Труханова за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

Слідство встановило, що Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. У бюро нагадали, що Одеський міський голова обвинувачувався у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету.

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Новини України Генадій Трухановантікоррупційний суд
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