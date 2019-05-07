Для ВАКС не знайшли окремої будівлі

Суддям Вищого антикорупційного суду (ВАКС) під час зборів не вдалось визначитись з питанням щодо окремої будівлі, в якій працюватиме суд. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, судді вирішили тимчасово розмістити ВАКС у приміщенні Печерського районного суду Києва. Окрім того, голову ВАКС Олену Танасевич уповноважили звернутись до органів державної влади щодо вирішення питання.

"Уповноважити голову суду звернутись до органів державної влади з вимогою сприяння у вирішенні організаційних питань по забеспеченню початку роботи суду Вищого антикорупційного суду", - йдеться у рішенні.

Зокрема, під час зборів суддів обговорювалось, що рішенням Кабінету міністрів Вищому антикорсуду виділено будівлі, які наразі вимагають ремонту.

Як зазначила голова ВАКС Олени Танасевич, питання щодо будівлі суду залишається відкритим.

"Це питання поки що є відкритим. Воно здебільшого стосується повноважень органів виконавчої влади", - заявила Танасевич.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Вищий антикорупційний суд розпочне свою роботу 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення прийнято на зборах суддів ВАКС. Інформація про початок роботи Вищого антикорупційного суду має бути оприлюднена на веб-порталі "Судова влада" та в газеті "Голос України".

Крім того, під час зборів суддів Вищого антикорупційного суду України затвердили шістьох слідчих суддів. Вказано, що слідчими суддями призначили Андрія Біцюка, Володимира Воронькова, Віру Михайленко, Наталію Мовчан, Оксану Олійник та Ольгу Саландяк.

Також 7 травня під час зборів суддів було обрано голову Вищого антикорупційного суду України. Нею стала Олена Танасевич. Суддя обрана главою Антикорупційного суду на три роки.