ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ВАКС не разрешил онлайн-участие Миндича и Цукермана в судебном заседании, - адвокат

Украина, Пятница 26 декабря 2025 16:43
UA EN RU
ВАКС не разрешил онлайн-участие Миндича и Цукермана в судебном заседании, - адвокат Фото: Высший антикоррупционный суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил ходатайство адвокатов Тимура Миндича и Александра Цукермана относительно их участия в судебном процессе по видеоконференции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил адвокат Александр Готин.

По его словам, при рассмотрении Высшим антикоррупционным судом ходатайства НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу о коррупции в "Энергоатоме" поступило обращение от защиты о желании Тимура Миндича и Александра Цукермана принимать участие в судебном заседании и предоставить объяснения относительно своей невиновности.

Детектив выступил против и следственный судья Игорь Строгий отклонил ходатайство защиты.

Как пояснил адвокат, согласно ст. 6 Европейской Конвенции по правам человека и ст. 63 Конституции Украины любое лицо, которому предъявлено обвинение, имеет право на защиту, на доступ к правосудию. Одна из форм реализации этого права - предстать перед судом и дать показания. Существует два законных способа участия лица в судебном заседании - либо оно лично пришло, либо участвует в видеоконференции.

Как продолжил Готин, в Украине на основании Положения о порядке функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы введено действие подсистем "Электронный суд" и видеоконференцсвязи.

"Человек регистрируется в этой системе, осуществляется его полная идентификация и через эту систему происходит участие в суде. В частности, он получает возможность подачи документов в суд онлайн, получать судебные решения в своем электронном кабинете, участвовать в судебных заседаниях дистанционно путем видеоконференции, оплачивать судебный сбор и т.д.", - говорит он.

По словам представителя защиты, не только адвокаты Миндича и Цукермана, но и адвокаты других участников просили судью допустить этих лиц к участию в судебном заседании, чтобы они могли реализовать свое конституционное право предстать перед судом и защищаться от обвинения, на что один из детективов заявил, что они против, суд, в свою очередь, принял сторону НАБУ.

Он напомнил, что есть нередкие примеры, когда Верховный Суд допускает к видеоконференции даже людей, находящихся в розыске. И это - абсолютно законно, потому что если лицо появляется, розыск прекращается и оно не может быть недопущено в суд. И для ВАКС практика допуска участников, находящихся заграницей, к участию в заседаниях в режиме конференции - типичная, причем нередко эти лица допускаются в видео даже через мобильные телефоны и бытовые мессенджеры.

"А здесь Тимур Миндич и Александр Цукерман прошли официальную авторизацию в специализированном сервисе "Электронный Суд", просят допустить их к судебному заседанию, детектив против, суд против, непонятно почему такая позиция", - подчеркнул он.

Александр Готин также заявил, что едва ли не впервые в своей практике сталкивается с ситуацией, когда детективы просят продлить срок расследования сразу с двух до 12 месяцев.

"Закон определяет процедуру расследования следующим образом: сначала дается два месяца. Затем, если не хватает, детектив идет к прокурору и последний продолжает следствие еще на месяц. Далее, если этого мало, идут к следственному судье и срок продлевается от 4 до 6 месяцев. И только если дело исключительной сложности срок может быть продлен в диапазоне от 6 до 12 месяцев", - объясняет он.

То есть, как обосновывает адвокат, закон специально предусматривает ступенчатую процедуру, чтобы следствие не злоупотребляло правами, следственный судья периодически проверяет ход и результаты расследования - есть ли прогресс, делается ли что-то, акогда из двух сразу просят продлить до 12 месяцев, то это может означать, что в медиа заявили о разоблачении резонансного преступления, о вручении подозрений фигурантам, об избрании жестких мер пресечения подозреваемым, а в действительности доказательств недостаточно.

"Такое часто бывает, когда в погоне за медийным эффектом анонсируются громкие разоблачения, общественные ожидания завышаются, а в финале орган расследования сталкивается с обратным эффектом своей медиаактивности - он не может дать обещанных обществу результатов, потому что изначально их не могло быть. Выход из этой ситуации - как можно дальше оттянуть момент отчета о неутешительных итогах расследования. Что сейчас можно наблюдать? НАБУ в СМИ заявило, что раскрыло преступную организацию, при этом, на следующие десять месяцев детективы выходят из-под судебного контроля и дальше продолжают транслировать обществу лишь ту информацию, которая им удобна, подогревая информационную составляющую уголовного производства. Только, как показывает жизнь, она не всегда соответствует действительности", - подчеркнул он.

И если, по словам адвоката, следственный судья ВАКС в течение следующих 10 месяцев не будет осуществлять судебный контроль за расследованием и не будет проверять что действительно делается, а чего важного не делается, - общество будет лишено возможности знать где правда, а где лукавство.

"Поэтапное продление сроков - унифицированная с европейскими стандартами процедура отправления правосудия. А они пытаются его избежать", - резюмировал он.

Дело "Мидас"

Детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему с вымогательством взяток у поставщиков "Энергоатома". Одним из ее организаторов следствие называет бизнесмена Тимура Миндича. 1 декабря суд в Киеве избрал бизнесмену Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас Миндич находится за границей, поэтому мера пресечения пока не вступила в силу. В Государственной пограничной службе сообщили, что Миндич выехал из Украины на законных основаниях еще до публичного сообщения НАБУ о расследовании. После выезда бизнесмен находится в Израиле.

На этом фоне президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Миндича.

В то же время директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что возможность экстрадиции Миндича из Израиля не исключается, однако для этого бизнесмена должны объявить в международный розыск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд
Новости
Воскресенье, Флорида. Зеленский назвал темы встречи с Трампом, территории в списке
Воскресенье, Флорида. Зеленский назвал темы встречи с Трампом, территории в списке
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну