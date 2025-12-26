ВАКС не разрешил онлайн-участие Миндича и Цукермана в судебном заседании, - адвокат

По его словам, при рассмотрении Высшим антикоррупционным судом ходатайства НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу о коррупции в "Энергоатоме" поступило обращение от защиты о желании Тимура Миндича и Александра Цукермана принимать участие в судебном заседании и предоставить объяснения относительно своей невиновности.

Детектив выступил против и следственный судья Игорь Строгий отклонил ходатайство защиты.

Как пояснил адвокат, согласно ст. 6 Европейской Конвенции по правам человека и ст. 63 Конституции Украины любое лицо, которому предъявлено обвинение, имеет право на защиту, на доступ к правосудию. Одна из форм реализации этого права - предстать перед судом и дать показания. Существует два законных способа участия лица в судебном заседании - либо оно лично пришло, либо участвует в видеоконференции.

Как продолжил Готин, в Украине на основании Положения о порядке функционирования Единой судебной информационно- телекоммуникационной системы введено действие подсистем "Электронный суд" и видеоконференцсвязи.

"Человек регистрируется в этой системе, осуществляется его полная идентификация и через эту систему происходит участие в суде. В частности, он получает возможность подачи документов в суд онлайн, получать судебные решения в своем электронном кабинете, участвовать в судебных заседаниях дистанционно путем видеоконференции, оплачивать судебный сбор и т.д.", - говорит он.

По словам представителя защиты, не только адвокаты Миндича и Цукермана, но и адвокаты других участников просили судью допустить этих лиц к участию в судебном заседании, чтобы они могли реализовать свое конституционное право предстать перед судом и защищаться от обвинения, на что один из детективов заявил, что они против, суд, в свою очередь, принял сторону НАБУ.

Он напомнил, что есть нередкие примеры, когда Верховный Суд допускает к видеоконференции даже людей, находящихся в розыске. И это - абсолютно законно, потому что если лицо появляется, розыск прекращается и оно не может быть недопущено в суд. И для ВАКС практика допуска участников, находящихся заграницей, к участию в заседаниях в режиме конференции - типичная, причем нередко эти лица допускаются в видео даже через мобильные телефоны и бытовые мессенджеры.

"А здесь Тимур Миндич и Александр Цукерман прошли официальную авторизацию в специализированном сервисе "Электронный Суд", просят допустить их к судебному заседанию, детектив против, суд против, непонятно почему такая позиция", - подчеркнул он.

Александр Готин также заявил, что едва ли не впервые в своей практике сталкивается с ситуацией, когда детективы просят продлить срок расследования сразу с двух до 12 месяцев.

"Закон определяет процедуру расследования следующим образом: сначала дается два месяца. Затем, если не хватает, детектив идет к прокурору и последний продолжает следствие еще на месяц. Далее, если этого мало, идут к следственному судье и срок продлевается от 4 до 6 месяцев. И только если дело исключительной сложности срок может быть продлен в диапазоне от 6 до 12 месяцев", - объясняет он.

То есть, как обосновывает адвокат, закон специально предусматривает ступенчатую процедуру, чтобы следствие не злоупотребляло правами, следственный судья периодически проверяет ход и результаты расследования - есть ли прогресс, делается ли что-то, акогда из двух сразу просят продлить до 12 месяцев, то это может означать, что в медиа заявили о разоблачении резонансного преступления, о вручении подозрений фигурантам, об избрании жестких мер пресечения подозреваемым, а в действительности доказательств недостаточно.

"Такое часто бывает, когда в погоне за медийным эффектом анонсируются громкие разоблачения, общественные ожидания завышаются, а в финале орган расследования сталкивается с обратным эффектом своей медиаактивности - он не может дать обещанных обществу результатов, потому что изначально их не могло быть. Выход из этой ситуации - как можно дальше оттянуть момент отчета о неутешительных итогах расследования. Что сейчас можно наблюдать? НАБУ в СМИ заявило, что раскрыло преступную организацию, при этом, на следующие десять месяцев детективы выходят из-под судебного контроля и дальше продолжают транслировать обществу лишь ту информацию, которая им удобна, подогревая информационную составляющую уголовного производства. Только, как показывает жизнь, она не всегда соответствует действительности", - подчеркнул он.

И если, по словам адвоката, следственный судья ВАКС в течение следующих 10 месяцев не будет осуществлять судебный контроль за расследованием и не будет проверять что действительно делается, а чего важного не делается, - общество будет лишено возможности знать где правда, а где лукавство.

"Поэтапное продление сроков - унифицированная с европейскими стандартами процедура отправления правосудия. А они пытаются его избежать", - резюмировал он.