ВАКС заарештував затриманого на хабарі начальника Миколаївського автодору

Вищий антикорупційний суд України заарештував затриманого на хабарі начальника Миколаївського автодору Андрія Максименка. Про це йдеться в повідомленні НАБУ Facebook.

Повідомляється, що суд обрав Максименку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Також йому призначили альтернативу 1 927 000 гривень застави.

Нагадаємо, цього тижня НАБУ затримало начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на отриманні 300 тис. гривень і 90 тис. доларів хабара. За даними слідства, в серпні 2019 він вимагав та отримав 300 тис. гривень за сприяння у перерахуванні приватній компанії майже 4,6 млн гривень в якості оплати за виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

Менше чим через місяць він знову вимагав відкат з коштів, сплачених автодором приватної компанії - на цей раз в сумі 90 тис. доларів. На отриманні останньої суми Максименко і затримали на Французькому бульварі в Одесі. Дії затриманого кваліфікували як вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.