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ВАКС арестовал часть имущества главы Хмельницкой МСЭК

Фото: Татьяна Крупа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Высший антикоррупционный суд арестовал часть имущества главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Ее подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

Как сообщается, ВАКС наложил арест на 3,17 млн долларов, 140 тысяч евро и 1,27 млн гривен, изъятых по месту жительства Крупы.

Также суд арестовал 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли 3 октября в рабочем кабинете главы Хмельницкой МСЭК.

Кроме наличных, суд арестовал:

  • документы по проектированию строительства пяти домов;
  • ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;
  • две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;
  • распечатаны декларации Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов.

Также ВАКС арестовал договоры купли-продажи земельных участков Крупы и техническую документацию на земельные участки ее мужа, а также брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.

Кроме того, аресты наложили на проектную документацию строительства-реконструкции дискоклуба в парке имени М.Чекмана и журналы выполненных работ.

Что известно о деле Крупы

Напомним, в октябре ДБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Дело возбудили по поводу незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Также правоохранители рассказали, что сын чиновника занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

В рамках обысков у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся с фамилиями и диагнозами. Кстати, эти списки в ДБР проверят на предмет того, были ли диагнозы указаны правдивыми.

Кроме того, дома у Крупы и ее родственников нашли почти 5 млн 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Через несколько дней суд отправил Крупу под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

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МСЭКАнтикоррупционный суд