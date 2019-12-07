Вакарчук закликав не політизувати нормандські переговори і підтримати президента

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав перед нормандською зустріччю не політизувати процес і підтримати президента Володимира Зеленського. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, на зустрічі в Парижі навпроти Зеленського не буде сидіти жоден друг.

"Навпроти президента Зеленського будуть сидіти троє людей: два партнери, які будуть підтримувати прагнення України до світу, але будуть мати свою власний порядок денний, і один представник країни, яка захопила частину нашої території, і у якого позиція - максимально ослабити Україну. Тобто там буде один ворог і два партнера. Але там не буде жодного друга. Єдиним другом президента є народ України, який буде підтримувати його бажання відстояти мир на українських інтересах", - сказав лідер "Голоси".

За його словами, сьогодні наше завдання не політизувати процес "нормандії", а "ще раз сказати президенту, що ми підтримуємо його бажання відстояти мир на українських умовах"

"Я готовий стояти поруч з ним. Весь український народ готовий в цьому стояти поруч з ним, але бажання миру на українських умовах - це дуже складна і довга справа і народ України, як друг президента на переговорах, зрозуміє тільки те, що насправді буде відповідати інтересам України", - зазначив Вакарчук.

Нагадаємо, Зеленський заявив про те, що під час нормандської зустрічі 9 грудня буде без зброї за столом. За його словами, повернути свої кордони буде дуже складно.

РБК-Україна писало, що Зеленський за результатами нормандської зустрічі може запропонувати Раді продовження закону про особливий статус Донбасу. Він також додав, що після цього зможуть внести зміни до закону в частині імплементації "формули Штайнмайєра".