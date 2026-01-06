Вакансий в Силах обороны стало в разы больше: где платят более 100 тысяч гривен

Военный рекрутинг остается одним из самых активных направлений на рынке труда Украины. Количество вакансий в Силах обороны за год выросло в разы, в то же время уровень зарплат в основном стабилизировался, а количество откликов от кандидатов в большинстве регионов сократилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Аналитики сравнили данные за ноябрь 2025 года и ноябрь 2024-го.

Какие военные специальности самые популярные

Среди вакансий, связанных со службой в Силах обороны, наибольший спрос со стороны работодателей сохраняется на:

операторов БПЛА,

водителей,

боевых медиков,

стрелков.

В ноябре 2025 года медианная зарплата в Силах обороны составила 70,5 тыс. гривен, что почти не отличается от показателя за аналогичный период 2024 года (70,3 тыс. гривен).

Вакансий стало значительно больше

Количество объявлений с военными вакансиями за год выросло на 238% и достигло 5 861 предложения. Наибольший рост зафиксирован в Кировоградской и Запорожской областях - в 12 раз по сравнению с ноябрем 2024 года.

Также в пятерку регионов с наибольшим приростом вакансий вошли:

Черновицкая область - более чем в 7 раз больше,

Николаевская область - более чем в 7 раз,

Винницкая область - в 6 раз.

Наименьший прирост предложений зафиксирован в Закарпатской области - в 1,5 раза.

Где выросли зарплаты

В большинстве регионов медианные зарплаты или выросли не более чем на 1%, или остались на уровне 2024 года. Самый заметный рост зафиксировали в Ивано-Франковской области - до 110,5 тыс. гривен, что на 47% больше, чем в прошлом году.

В то же время в ряде областей зафиксировали снижение медианных зарплат на 1-7%. Речь идет, в частности, о Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой, Днепропетровской и Винницкой областях, где показатели колебались в пределах 70-71,5 тыс. гривен.

Спрос со стороны кандидатов

Несмотря на рост количества вакансий, общее количество откликов на них в ноябре 2025 года было на 6,2% меньше, чем год назад. Самыми популярными по количеству откликов остаются вакансии службы в тылу, операторов БПЛА и стрелков-зенитчиков ПВО.

В то же время в некоторых регионах интерес к военным вакансиям вырос. Наибольший прирост откликов зафиксирован:

в Черновицкой области - на 538%,

в Запорожской области - на 83%,

в Черкасской области - на 81%.

Зато существенное падение количества отзывов наблюдалось в Херсонской (-78%), Ивано-Франковской (-59%) и Харьковской (-34%) областях.

Общая тенденция

Аналитики OLX заключают, что в 2025 году зарплаты в Силах обороны остались почти на уровне предыдущего года, тогда как количество вакансий выросло по всей стране, иногда более чем в 12 раз. В то же время активность кандидатов повысилась только в отдельных регионах, тогда как в большинстве областей количество откликов сократилось.