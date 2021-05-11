Вагонобудівні підприємства переорієнтувалися на ремонти на тлі низького попиту, - експерт

Українські заводи-виробники залізничної техніки замість будівництва вагонів почали робити їх ремонти. Це обумовлено практично відсутнім попитом на нову техніку на внутрішньому ринку.

За його словами, "Дизельний завод" (входить в "Аурум Груп") ще у 2019 році отримав право на здійснення деповського, капітального ремонту (в тому числі з продовженням) піввагонів, критих хоперів для зерна та цементу, платформ, а також відчіпного ремонту в обсязі ТОв-1 і ТОв-2.

Для цих цілей налагодили і виробництво комплектуючих. Зараз в структурі "Аурум Груп" функціонує два вагоноремонтних депо - на базі "Дизельного заводу" в Кривому Розі і на базі підприємства "Агрегатбуд" в Рубіжному. Обсяги виконаних ремонтів в "Аурум Груп" не назвали.

Деповський і капітальний ремонт піввагонів і зерновозів з 2019 року почали виконувати на ДВМ. У перший рік, за даними підприємства, на потужностях заводу відремонтували 14 вагонів, а у 2020 наростили обсяги до 178 вагонів. З початку поточного року на ДВМ виконали ремонт ще 69 вагонів.

Крім того, підприємство освоює виробництво нових видів продукції для експортних ринків, в першу чергу Європейського.

"Минулого року на заводі "Дніпровагонмаш" розроблена програма з виробництва високоточних металоконструкцій для ринку ЄС. Інвестиції в обладнання склали 3 млн євро. Також був запущений в серійне виробництво новий вагон-зерновоз з навантаженням 23,5 тонни на вісь, який не має аналогів по вантажопідйомності в своєму сегменті", - повідомив Андрій Рудченко.

При цьому, за його словами, на "Дизельному заводі" не виробляють вагони з 2020 року через відсутність замовлень. На ДВМ з початку року випустили 78 вагонів (падіння на 60%).

Нагадаємо, у 2020 році виробництво вантажних вагонів в Україні впало на 70%. Вагонобудівні заводи випустили 3241 виріб, тоді як у 2019 - 10 571. Негативна тенденція продовжилася і в 2021 році.

Згідно з даними Державної служби статистики, в січні-лютому випуск вантажних вагонів впав на 75% і склав 184 одиниці.

Низький попит на нові вагони, на думку експертів, пов'язаний з тим, що в Україні дозволена експлуатація рухомого складу з вичерпаним нормативним терміном служби. Це техніка старше 22-30 років.

Щоб вирішити цю проблему Міністерство інфраструктури України у 2020 році розробило проект наказу "Про затвердження порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", який передбачає обмеження віку вантажних вагонів.

На сьогодні четвертий варіант проекту наказу МІУ узгоджений Державною регуляторною службою України і знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції України.